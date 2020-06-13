وفاة شقيق الفنانتين بوسي ونورا
السبت 13/يونيو/2020 - 11:43 م
سناء إسماعيلطباعة
أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عن وفاة شقيق الفنانتين بوسي ونورا.
وقالت شلبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا. أسكنه الله فسيح جناته. خالص التعازي للأسرة".
ولم يتم الكشف عن تفاصيل تشييع الجثمان وموعد الجنازة، أو أي تفاصيل أخرى.
وقالت شلبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا. أسكنه الله فسيح جناته. خالص التعازي للأسرة".
ولم يتم الكشف عن تفاصيل تشييع الجثمان وموعد الجنازة، أو أي تفاصيل أخرى.