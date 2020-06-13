أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عن وفاة شقيق الفنانتين بوسي ونورا.وقالت شلبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا. أسكنه الله فسيح جناته. خالص التعازي للأسرة".ولم يتم الكشف عن تفاصيل تشييع الجثمان وموعد الجنازة، أو أي تفاصيل أخرى.