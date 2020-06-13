تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 مع «شبرا بنها الحر»

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، إجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر.واتخذت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتفادى ثمة كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية تنسيقًا مع إدارة مرور القلوبية.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر، والبدء فى تنفيذ مطلع جديد لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من نفق السلام إتجاه الطريق الزراعى "ما قبل المطلع الحالى بحوالى 500 متر " وبديلًا عنه، ويستلزم ذلك غلق المطلع الحالى لمحور شبرا بنها الحر من الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من نفق السلام إتجاه الطريق الزراعى وتحويل حركة المركبات الراغبة فى إستخدام محور شبرا بنها الحر إتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى أحمد عرابى بمحافظة القليوبية "منزل أم بيومى الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجارى غلقه" ثم السير يمينًا بطريق أحمد عرابى لمسافة 500 متر تقريبًا ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر إتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حاليًا.هذا وستبدأ الأعمال والتحويلة المرورية اعتبارًا من الساعة 6 صباح غدا الأحد الموافق 1462020 وحتى يوم 3062020.