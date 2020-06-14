مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020

فى القاهرة



موعد صلاه الفجر 3:07 ص



توقيت صلاة الظهر 11:55 ص



ميعاد صلاة العصر 3:30



موعد صلاة المغرب 6:58



ميعاد صلاة العشاء 8:30



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 3:07 ص



توقيت صلاة الظهر 12:00



موعد صلاة العصر 3:38



توقيت صلاة المغرب 7:05 م



موعد صلاة العشاء 8:40 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 3:01



توقيت صلاة الظهر 11:51 م



موعد صلاة العصر 3:28 م



ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م



توقيت صلاة العشاء 8:28 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 3:04 ص



توقيت صلاة الظهر 11:43



موعد صلاة العصر 3:13



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



موعد صلاة العشاء 8:09 م



مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 3:21 ص



توقيت صلاة الظهر 11:49 ص



موعد صلاة العصر 3:11 م



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



موعد صلاة العشاء 8:06

كيفية تحديد القبلة للمسافر قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؛ لقول الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144].



فعلى الإنسان أن يتحرى عن القبلة بنفسه أو عن طريق أهل الخبرة، فإن كان الإنسان في مكان عجز عن تحديد اتجاه القبلة فليجتهد قدر استطاعته وليصل حسب اجتهاده، وكون المصلي يجعل أذنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس وبذلك يكون متجهًا للقبلة، فهذا صحيح، ولكن ليس في كل مصر، بل إلى قرب محافظة المنيا، ثم بعدها ينبغي الانحراف عن ذلك أكثرَ جهةَ الشرق.

