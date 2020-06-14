مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 فى المحافظات
الأحد 14/يونيو/2020 - 04:32 ص
يقدم "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 14-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020
فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:58
ميعاد صلاة العشاء 8:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06
فعلى الإنسان أن يتحرى عن القبلة بنفسه أو عن طريق أهل الخبرة، فإن كان الإنسان في مكان عجز عن تحديد اتجاه القبلة فليجتهد قدر استطاعته وليصل حسب اجتهاده، وكون المصلي يجعل أذنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس وبذلك يكون متجهًا للقبلة، فهذا صحيح، ولكن ليس في كل مصر، بل إلى قرب محافظة المنيا، ثم بعدها ينبغي الانحراف عن ذلك أكثرَ جهةَ الشرق.
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:58
ميعاد صلاة العشاء 8:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06
كيفية تحديد القبلة للمسافرقال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؛ لقول الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144].
فعلى الإنسان أن يتحرى عن القبلة بنفسه أو عن طريق أهل الخبرة، فإن كان الإنسان في مكان عجز عن تحديد اتجاه القبلة فليجتهد قدر استطاعته وليصل حسب اجتهاده، وكون المصلي يجعل أذنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس وبذلك يكون متجهًا للقبلة، فهذا صحيح، ولكن ليس في كل مصر، بل إلى قرب محافظة المنيا، ثم بعدها ينبغي الانحراف عن ذلك أكثرَ جهةَ الشرق.