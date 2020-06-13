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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: المشروعات التي أنجزها السيسي كانت تحتاج لـ60 سنة

السبت 13/يونيو/2020 - 11:22 م
السيسي
السيسي
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قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولّى رئاسة مصر بعد ثورتين، وكانت جميع الأمور غير مهيكلة سواء فى المرافق والطرق، وكان الشارع يفتقد للأمن، ليبدأ السيسي مسيرة التنمية لبناء مصر الجديدة.

وأضاف الشواربي، خلال برنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أننا لم نر رئيسا يهتم بكل مناحي الدولة وما يهم المواطن المصرى، كما أن كم المشروعات التى تمت على أرض الواقع كانت تحتاج إلى 60 عامًا لتنفيذها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروعات التى أنجزها الرئيس السيسى أبهرت المصريين والعالم أجمع، كمشروع قناة السويس الجديدة والتى كانت هدفا لجميع المصريين: "العالم انبهر بالقناة الجديدة، وده دليل على ثقة المصريين فى القيادة السياسية، وهو ما جعلهم يحققوا المشروع".

ونوه بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان تحديًا كبيرًا، واستطاع الرئيس بالمصريين إنجاز المشروع، كما أطلق الرئيس حملة "100 مليون صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمصريين، وكانت الحملة نظرة بعيدة المدى خصوصًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

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