خبير: المشروعات التي أنجزها السيسي كانت تحتاج لـ60 سنة
السبت 13/يونيو/2020 - 11:22 م
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولّى رئاسة مصر بعد ثورتين، وكانت جميع الأمور غير مهيكلة سواء فى المرافق والطرق، وكان الشارع يفتقد للأمن، ليبدأ السيسي مسيرة التنمية لبناء مصر الجديدة.
وأضاف الشواربي، خلال برنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أننا لم نر رئيسا يهتم بكل مناحي الدولة وما يهم المواطن المصرى، كما أن كم المشروعات التى تمت على أرض الواقع كانت تحتاج إلى 60 عامًا لتنفيذها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروعات التى أنجزها الرئيس السيسى أبهرت المصريين والعالم أجمع، كمشروع قناة السويس الجديدة والتى كانت هدفا لجميع المصريين: "العالم انبهر بالقناة الجديدة، وده دليل على ثقة المصريين فى القيادة السياسية، وهو ما جعلهم يحققوا المشروع".
ونوه بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان تحديًا كبيرًا، واستطاع الرئيس بالمصريين إنجاز المشروع، كما أطلق الرئيس حملة "100 مليون صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمصريين، وكانت الحملة نظرة بعيدة المدى خصوصًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الشواربي، خلال برنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أننا لم نر رئيسا يهتم بكل مناحي الدولة وما يهم المواطن المصرى، كما أن كم المشروعات التى تمت على أرض الواقع كانت تحتاج إلى 60 عامًا لتنفيذها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروعات التى أنجزها الرئيس السيسى أبهرت المصريين والعالم أجمع، كمشروع قناة السويس الجديدة والتى كانت هدفا لجميع المصريين: "العالم انبهر بالقناة الجديدة، وده دليل على ثقة المصريين فى القيادة السياسية، وهو ما جعلهم يحققوا المشروع".
ونوه بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان تحديًا كبيرًا، واستطاع الرئيس بالمصريين إنجاز المشروع، كما أطلق الرئيس حملة "100 مليون صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمصريين، وكانت الحملة نظرة بعيدة المدى خصوصًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد.