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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«إسكان البرلمان»: هناك تراخي من المواطنين في التصالح بمخلفات البناء

السبت 13/يونيو/2020 - 11:19 م
البناء
البناء
رباب الأهواني
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قال عادل عامر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح بالمخالفات كان هدفه عمل انفراجة بين الدولة والمواطن والمحافظة على الثروة العقارية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.

وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» أن محافظ القليوبية أخبره بأن 10% فقط سعوا إلى التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأوضح أن هناك بعض الإشكاليات التي ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخى من المواطنين في التصالح رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.

ودعا الإعلام إلى تسليط الضوء على موضوع التصالح بمخالفات البناء، لحث المواطنين على التصالح، داعيًا الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده. شاهد

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