«إسكان البرلمان»: هناك تراخي من المواطنين في التصالح بمخلفات البناء

«إسكان البرلمان»: هناك تراخي من المواطنين في التصالح بمخلفات البناء
السبت 13/يونيو/2020 - 11:19 م
رباب الأهوانيطباعة
قال عادل عامر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح بالمخالفات كان هدفه عمل انفراجة بين الدولة والمواطن والمحافظة على الثروة العقارية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية.
وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» أن محافظ القليوبية أخبره بأن 10% فقط سعوا إلى التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أن هناك بعض الإشكاليات التي ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخى من المواطنين في التصالح رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.
ودعا الإعلام إلى تسليط الضوء على موضوع التصالح بمخالفات البناء، لحث المواطنين على التصالح، داعيًا الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده. شاهد
وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي ببرنامج «حوار واستثمار» أن محافظ القليوبية أخبره بأن 10% فقط سعوا إلى التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أن هناك بعض الإشكاليات التي ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخى من المواطنين في التصالح رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.
ودعا الإعلام إلى تسليط الضوء على موضوع التصالح بمخالفات البناء، لحث المواطنين على التصالح، داعيًا الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده. شاهد