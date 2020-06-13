محافظ البحر الأحمر: 3 طائرات سياحية قادمة من بلجيكا في 26 يونيو
السبت 13/يونيو/2020 - 11:19 م
سناء إسماعيلطباعة
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة على المنشآت السياحية التي حصلت على ترخيص لعودة النشاط، ولن يتم التهاون مطلقا.
وأضاف محافظ البحر الأحمر: «هناك 3 طائرات سيصلون من بلجيكا على متنهم سائحين يوم 26 يونيو».
وأضاف «حنفي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: «بقول لـ61 منشأة اللي حصلوا على تراخيص لن نتهاون حال أي مخالفة.. هنفتح السياحة على أسس سليمة».
وأضاف محافظ البحر الأحمر: «هناك 3 طائرات سيصلون من بلجيكا على متنهم سائحين يوم 26 يونيو».
وأضاف «حنفي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: «بقول لـ61 منشأة اللي حصلوا على تراخيص لن نتهاون حال أي مخالفة.. هنفتح السياحة على أسس سليمة».