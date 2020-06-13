برلماني يطالب بإعادة النظر في قرار وقف تراخيص البناء (فيديو)
السبت 13/يونيو/2020 - 11:14 م
قال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وقف تراخيص البناء، مؤكدًا أن هذا القرار في الوقت الحالي خطأ لأن العمالة في مجال المعمار تمثل 70% من العمالة غير المنتظمة.
وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث التراخيص، لافتًا إلى أن قرار وقف التراخيص ضد مصلحة البلد والمواطن.
وأوضح أن هناك تصويرا جويا منذ 2006، خاصة بالحيز العمراني في مصر، متسائلًا: "تحرك الوزارات فين من 2006"، داعيًا إلى دراسة القرار بشكل جيد ومحاسبة المسؤولين في الإدارة المحلية لأنهم المسئولون عن وجود المخالفات.
كما دعا المسئولين إلى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الدولة، معلقًا: "ياريت نطبق القانون صح عشان ما نضرش الدولة أو المواطن". شاهد
وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث التراخيص، لافتًا إلى أن قرار وقف التراخيص ضد مصلحة البلد والمواطن.
وأوضح أن هناك تصويرا جويا منذ 2006، خاصة بالحيز العمراني في مصر، متسائلًا: "تحرك الوزارات فين من 2006"، داعيًا إلى دراسة القرار بشكل جيد ومحاسبة المسؤولين في الإدارة المحلية لأنهم المسئولون عن وجود المخالفات.
كما دعا المسئولين إلى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الدولة، معلقًا: "ياريت نطبق القانون صح عشان ما نضرش الدولة أو المواطن". شاهد