سعر اليورو اليوم الأحد 14-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.27 وللبيع 18.52، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.80 وللبيع 18.50، أما في البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.28 وللبيع 18.44.



كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.22 وللبيع 18.47، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.19 وللبيع 18.50، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.16 وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.13 وللبيع 18.36، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.49، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.06 وللبيع 18.38.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد: بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة فسجل للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي البنك المصري الخليجي للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي فسجل للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 16.13 وللبيع 16.23، أما في بنك بلوم للشراء 16.13 وللبيع 16.23.



أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الاحد:



انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي للشراء 20.40 وللبيع 20.70، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 20.40 وللبيع 20.70، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 20.39 وللبيع 20.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 20.38 وللبيع 20.70، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 2.37 وللبيع 20.68، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 20.36 وللبيع 20.67.

