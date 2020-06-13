إلغاء ترخيص الفندق المخالف للقواعد الصحية في البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إلغاء ترخيص الفندق الذي تم تداول فيديو له يظهر تجمعا كبيرا به على أنغام الموسيقى.وأضاف المحافظ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار إلغاء الترخيص جاء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، موضحا: "ارقص مع العائلة، لكن لا تخالف القواعد الطبية والصحية للتشغيل".