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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول صورة من كواليس فيلم «توأم روحى»

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:32 ص
تؤام روحى
تؤام روحى
حسين الجندي
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كشف المنتج أحمد السبكي عن صورة من كواليس الفيلم السينمائي "توأم روحي" والذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد والمفترض عرضه خلال الموسم السينمائى الذي سيفتح عقب انتهاء جائحة كورونا.

وظهر في الصورة التي نشرها "السبكي" عبر شركته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كل من، الفنان حسن الرداد والفنان أمينة خليل في مشهد رومانسي بينهما، بينما طرحت الشركة المنتجة للفيلم منذ أيام البوستر الرسمي والذي تصدره كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الفيلم من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف أماني التونسي، والذي يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمي "بين بحرين" و"قصة حب".

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