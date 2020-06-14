سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-6 -2020 فى البنوك المصرية



سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام الجينه المصري سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.03 وللبيع 52.17، وفي بنك الاستثمار العربي للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 50.15 وللبيع 52.83، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 50.67 وللبيع 52.71، أما في البنك العربي الإفريقي فسجل للشراء 50.73 وللبيع 52.35.



كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري للشراء 50.72 وللبيع 52.71، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 48.81 وللبيع 52.73، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.81، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.89، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 49.90 وللبيع 52.73، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 49.20 وللبيع 52.76.



أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الدرهم الإماراتي

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 4.39 وللبيع 4.42، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي للشراء 4.38 وللبيع 4.41، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.38 وللبيع 4.42، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.38 وللبيع 4.41، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 4.38 وللبيع 4.42، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.38 وللبيع 4.41.



الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 22.68 وللبيع 22.94، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 22.61 وللبيع 22.95، وفي بنك عودة فسجل للشراء 22.60 وللبيع 22.92، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 22.57 وللبيع 22.90، وفي بنك مصر فسجل للشراء 22.50 وللبيع 22.87، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 22.40 وللبيع 22.87، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 22.39 وللبيع 22.83.



الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 42.78 وللبيع 43.07، وفي بنك بلوم سجل للشراء 42.76 وللبيع 43.04، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 42.61 وللبيع 43.06، وفي بنك البركة سجل للشراء 42.10 وللبيع 43.30، وفي بنك مصر سجل للشراء 42.06 وللبيع 42.98، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 41.62 وللبيع 42.98، اما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 41.60 وللبيع 42.99.



تبايت أسعار الدينار الكويتي، اليوم الأحد 14-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في بنك مصر للشراء 50.72 وللبيع 52.71.ويقدم موقع " الدستور " أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية: