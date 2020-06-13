أردوغان يلتقى بذراع جماعة الإخوان الإرهابية بـ «ليبيا»

كشف موقع «تركيا الآن» عن اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للدولة الليبية» التابع لحكومة وميليشيات الوفاق الوطني، خالد المشري.وذكر الموقع أن المجلس الأعلى للدولة، أعلن أن أردوغان استقبل أمس الجمعة رئيس المجلس خالد المشري -ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا- بقصر وحد الدين بمدينة إسطنبول.وذكر المجلس في بيانه اليوم، إن الطرفين ناقشا آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأكدا أهمية زيادة التعاون في كل المجالات، مشيرا إلى استعداد تركيا لوضع كل خبرتها لمساعدة الدولة الليبية في البناء الاقتصادي والنهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.