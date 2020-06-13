الجامعة اليابانية تعلن تطوير نظام تشخيصي سريع لكورونا

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في التوصل إلى نظام تشخيص لكورونا عن طريق عينة من لعاب الشخص المشتبه بإصابته.وقال الدكتور أحمد عبدالموجود، أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، إن طرق التشخيص السريعة لفيروس كورونا ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد المصابين الفعليين من المشتبه بهم، خاصة أنه مع تزايد الأعداد المصابة وعدم توافر عدد كافٍ من الاختبارات يتحتم على الباحثين والأطباء تطوير طرق بديلة تعتمد علي تقنيات مختلفة، (سواء تلك التي تعتمد علي المادة الوراثية للفيروس أو تلك التي تعتمد علي وجود أجسام مضادة للفيروس في جسم الإنسان المصاب).وأوضح عبدالموجود، أن طرق الكشف عن فيروس كورونا باستخدام اللعاب تعد أفضل من الطرق الأخرى، حيث إنها لا تستدعي أخذ عينة دم قد تكون مؤلمة للمريض ويمكن عمل الاختبار في مكان تواجد المريض، حيث لا تحتاج إرسالها إلى المعمل وتكون النتائج سريعة جدًا (إذ يمكن أن تستغرق خمسة عشرة دقيقة)، ويتميز هذا النوع من التشخيص بأنه لا يتطلب أية أجهزة، حيث تتم معرفة نتيجة التحليل بواسطة المريض نفسه، حيث يقوم المريض بوضع عينة من لعُابه علي مكان وضع العينة.وأشار إلى أنه يجرى، حاليًا، تصنيع الاختبار داخل الجامعة المصرية اليابانية بإمكانياتها الذاتية وخبرات باحثيها المتميزين، على أن يتم استيراد الأجسام المضادة لفيروس كورونا من إحدى الشركات العالمية، وهذه الأجسام المضادة ستكون كافية لعمل البحث والتطوير، إضافة إلى إنتاج عدة آلاف من الاختبارات بهدف توفيره بسعر بسيط وفي المتناول داخل معامل الجامعة المتقدمة، والاستفادة من تقنية النانو وتقنية التصنيع الدقيق.وأكد أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية أن النتائج الموجبة تكون بظهور خطين أو ثلاثة خطوط حمراء والنتيجة السالبة تكون بظهور خط واحد أحمر، أما عدم وجود خطوط حمراء، فهذا يعني أن الاختبار تم بطريقة غير سليمة.