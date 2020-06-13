إطلالة جذابة لـ هند صبري على «إنستجرام»

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند صبري بلوك جذاب، حيث وضعت سلسلة على جبهتها، مما أعطاها جاذبية خاصة، وعلقت على الصورة، قائلة: "لا أستطيع انتظار قدوم الصيف الحقيقي".وكانت شبكة نتفليكس، كشفت عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة إلكترونية العام المقبل 2021، من بطولة هند صبري، وستتولى تنفيذه أيضا من خلال شركتها Salam production.