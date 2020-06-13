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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: هشام قنديل سلم وثائق خطيرة لإثيوبيا.. وقطر تمول سد النهضة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الأسبق «زيناوي» وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011 وليس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده محمد مرسي وتم إذاعته على الهواء.

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يطفئ النار التي أشعلها الإخوان في ملف سد النهضة».

وأشار إلى أن هشام قنديل عندما كان وزيرا للري سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد النهضة، موضحا أن قطر دفعت تمويلا لبناء سد النهضة الإثيوبي.

ولفت موسى إلى أن مرسى كان مشغولا بأخونة الدولة وتقسيم الغنائم وإلهاء القوات المسلحة ولم يهتم بملف سد النهضة.

وأردف أن الإعلام التركي والقطري يتجاهلان فضيحة مرسي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن الإخوان يريدون قيام إثيوبيا بقطع مياه النيل عن مصر وسيكونوا سعداء بهذا لأنهم خونة.

واستكمل موسى أن جماعة الإخوان عصابة عنصرية تريد الحياة دون الاهتمام بالمصريين ولا يعنيهم الشعب المصري لأنهم خونة.

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