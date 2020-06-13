«العدل التونسية» تفتح تحقيقًا بشأن تواطؤ حزب النهضة مع الإرهاب

قررت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، فتح تحقيق فيما يخص تواصل حزب النهضة، والذي يمثل جماعة الإخوان فى تونس مع إرهابيين قابعين فى السجون التونسية.وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، لبرنامج «مع الناس» الذى بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول "تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنى المرناقية وبرج العامرى".وأشار البيان إلى أن وزيرة العدل التونسية، فتحت التحقيق استنادا للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدنى بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ببعض الامتيازات، على حد قولها.يذكر أن موسى، كانت أوضحت أثناء حضورها مع برنامج "مع الناس"، أنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـتنظيم الإخوان «حركة النهضة» مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.