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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 30 محضرًا لمحال تجارية مخالفة في بورسعيد

السبت 13/يونيو/2020 - 10:46 م
حملة
حملة
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم السبت، على الأسواق؛ للتأكد من انضباط الأسعار، ومدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية، لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا لمحال تقوم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بغرض التربح دون وجه حق، وذلك بعد عمل محاولة شراء من أحد أفراد الحملة، وجرى تحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما جرى تحرير 12 محضرا آخرين لعدد من المحال التجارية ما بين عدم وجود لافتات إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو البائعين من الأمراض أثناء تعاملهم مع المواطنين، كما حررت 3 تقارير إثبات حالة لعدد من المخابز بسبب التلاعب بوزن رغيف الخبز المباع للمواطنين، و3 تقارير أخرى لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم معدات أدوات العجين.

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