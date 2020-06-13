وصول 283 مصريًا عائدًا من السعودية إلى ميناء سفاجا

وصلت منذ قليل إلى ميناء سفاجا البحري، العبارة "القاهرة"، والتي أبحرت صباح اليوم السبت، من ميناء ضبا السعودي لإعادة عدد من المصريين بالسعودية.وأكد مصدر ملاحي بميناء سفاجا، أن عدد المصريين على متن العبارة 283 من المصريين، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال المصريين وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الصحة بالبحر الأحمر.من جانبه؛ أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات له، أن هناك إجراءات احترازية مشددة مع المصريين القادمين من السعودية، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع المصريين القادمين على متن العبارة.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في حالة ثبوت أى علامات إصابة بفيروس كورونا على أى من المصريين القادمين من السعودية سيتم عزله وتحويله إلى أقرب مستشفى عزل.