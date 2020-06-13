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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بؤرتان جديدتان لكورونا تثيران القلق في إيطاليا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:38 م
كورونا
كورونا
وكالات
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بعد تراجع أرقام الإصابات بشكل واضح خلال الفترة الماضية، ظهرت بؤرتان جديدتان لفيروس كورونا المستجد بالعاصمة الإيطالية روما، إحداها في مستشفى والأخرى في مبنى فرض عليه حجر، تثيران قلق السلطات الصحية، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

ويوجد في البؤرتين الجديدتين أكثر من 100 شخص مصابين بفيروس كورونا، وسجلت 5 وفيات في صفوفهم، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في منطقة لاتيوم، التي تشمل العاصمة الإيطالية.

والبؤرة الأولى الرئيسية تقع في مستشفى سان رفائيل بيسانا، الواقع بالضاحية الغربية لروما، وفق مدير صحة لاتيوم أليسيو داماتو.

وأضاف داماتو، أنه تم تسجيل 104 إصابات، بينها خمس وفيات، اثنتان منها خلال آخر 24 ساعة، منها امرأتان تبلغان 89 و92 عاما.

ويظهر تقنيان يعملان في تلفزيون "راي" في قائمة المصابين، وقد تواصلا مع مرضى.

وأكد المسئول نفسه أن "الحذر يبقى عاليا وتم نقل جميع المصابين" في حين أن البؤرة الوبائية "تحت السيطرة وتبدو في تراجع".

وظهرت البؤرة الثانية في مبنى في ضاحية غارباتيلا جنوب روما، وفق المصدر نفسه.

وسجلت 9 إصابات في هذه البؤرة، تشمل عائلة من بيرو، وزوجين وطفليهما وأربعة من أقاربهم. وقد نقل جميع المصابين إلى المستشفى وفرض حجر على المبنى الذي طوقته الشرطة.

ووفق جريدة "لا ستامبا"، ارتفع عدد المصابين في المبنى إلى 17، مع الإشارة إلى أن نتائج الفحوص لم تظهر بعد.

وسجلت إيطاليا في الإجمال 34301 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، حسب أحدث حصيلة نشرت مساء السبت.

وبدأ البلد الأوروبي الجنوبي رفع الحجر مطلع مايو، وهو بصدد استعادة النشاط بنسق بطيء، كما صار العدد اليومي للضحايا تحت عتبة 100 وفاة.

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