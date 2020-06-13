انتعاش مبيعات شركات الأدوية خلال الربع الأول من 2020

أكد أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن شركات الأدوية حققت أرباحا كبيرة خلال الربع الأول من 2020، وبدأت في الانخفاض التدريجي خلال الأيام الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.وأضاف رستم في تصريحات لـ«الدستور» أن قرار وزارة الصناعة بإلزام مصانع الملابس والمنسوجات بتصنيع الكمامات القماشية حسب المواصفات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وهيئة السلامة والجودة رفع كثيرا من الأعباء.وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن مصر ستتجه لتصدير الكمامات القماش بعد الاكتفاء المحلي منها، مشيدًا بدور الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لا يوجد أي مشكلة في وفرة المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء.