أطباء العلاج الطبيعي ينعون زميلتهم «ضحية كورونا» بالإسكندرية

نعى أطباء العلاج الطبيعى بجميع أنحاء الجمهورية الدكتورة هبة نبيل، إخصائي العلاج الطبيعي بالإسكندرية، التي وافتها المنية، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتلحق بوالدها الذي توفي متأثرًا بالفيروس اللعين.كما نعى اتحاد كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من أطباء العلاج الطبيعي، زميلتهم الدكتورة هبة نبيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي توفيت بداخل مستشفي عزل العجمي، بعد خضوعها للعلاج، حيث توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس، الذي أصابها خلال عملها بأحد مستشفيات الإسكندرية.وقال الدكتور مصطفى نجيب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: "توفيت إلى رحمة الله تعالي أختي وزميلتي الدكتورة هبة نبيل، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، كانت من أطيب وأفضل الناس اللي عرفتهم في حياتي ربنا يرحمك يا دكتورة هبة ويجعل مثواكي الجنة".كما نعت الدكتورة نهلة عجينة، زميلتها الدكتورة هبة نبيل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «لله ما أعطي ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضي الله، أشهد ربنا أني ماشوفتش منك إلا كل خير، وقد إيه إنتي طيبة وجميلة من جواكي قبل براكي، وعمري ما أفتكر إن في حد زعل منك.. ربنا يرحمك برحمته.. دكتورة هبة نبيل دفعتي في ذمة الله، ربنا يرحمها هي وووالدها».وكان قد ناشد زملاء الشهيدة الطبيبة هبة نبيل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع ببلازما المتعافين لزميلتهم، بعد أن ساءت حالة الطبيبة الصحية بداخل وحدة العناية المركزة بمستشفى عزل العجمي بغرب الإسكندرية.