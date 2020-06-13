محاكمة 3 متهمين حرقوا منزل جارهم وشرعوا فى قتله بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بحرق منزل جارهم والشروع في قتله، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمنطقة المطرية.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم: "محمد. ص، نادر. ص، ممدوح. م" عاطلين، وأقروا بارتكابهم جريمة الشروع في قتل جارهم وحرق منزله بسبب خلافات الجيرة بينهم.كما أقروا بأن المجنى عليه يمتلك محل لبيع الخبز بالمنطقة، ويرفض بيع الخبز لهم بدون أسباب فيضطروا للذهاب لمنطقة أخرى لشراء الخبز، فنشبت بينهم مشاجرات وخلافات عدة مرات وتطورت لمشجرة كبيرة انتهت بحرق منزله والتعدي عليه بالعصا والشوم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام ٣ عاطلين بالتعدي على جارهم وشرعوا في قتله وقاموا بحرق محل سكنه بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.