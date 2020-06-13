أحمد موسى: تميم ينفق المليارات على الإرهاب ويخفض الرواتب 30%

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر خفضت الرواتب بالمؤسسات الحكومية بنسبة 30% رغم امتلاكها مليارات الدولار، مشيرا إلى أن الدخل من البترول والغاز يبلغ 75 مليار دولار سنويا.وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قطر قررت إيقاف الترقيات الاستثنائية وخفض رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 30% مع إنهاء خدمات الموظفين ومنحهم شهرين مهلة حتى يغادروا دويلة قطر.ولفت إلى أن قطر قررت إيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حال العمل أو نهاية الخدمة مع إيقاف البدل النقدي للإجازات.واستطرد أن تميم يقوم بإنفاق المليارات على الإرهاب حيث أنفق 30 مليار دولار على الإرهاب في الشهرين الماضيين.