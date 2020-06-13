ضبط 312 قضية تلاعب في أسعار السجائر بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات مكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.وأسفرت الحملات عن ضبط 312 قضية بإجمالى مضبوطات 132838 عبوة سجائر.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.