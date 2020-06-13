وليد توفيق عن غنائه مع هاني شاكر: «صوته زي العسل.. بعشقه»

أعرب الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة، تدور في إطار رومانسي، ومن المُقرر أن يغني نقيب الموسيقيين باللهجة اللبنانية.وقال "توفيق"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم السبت، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه من المُقرر طرح هذه الأغنية خلال الفترة المقبلة، واصفًا أداء هاني شاكر في غنائه باللبنانية، بقوله: "صوته زي العسل.. وأنا بعشق صوته".