نسرين أمين تتضامن مع شريف منير بعد تعرض ابنتيه للتنمر

أعلنت الفنانة نسرين أمين، عن تضامنها مع الفنان شريف منير، وذلك بعد تعرض ابنتيه للتنمر بعد نشر صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".وقالت نسرين أمين، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أدعم أستاذ شريف منير ضد التعليقات المريضة والسخيفة والمتنمرة والمتعصبة على مواقع التواصل الاجتماعي.. مباحث الإنترنت لا للتنمر".وكان شريف منير، قد توعد كل الأشخاص الذين تنمروا بابنتيه بسبب الصورة التي قام بالتقاطها لهما فور استيقاظهما من النوم، مؤكدًا أنه كان قد حذف الصورة الأولى بناء على رغبة زوجته وابنتيه بسبب التعليقات المسيئة ولكنه أعاد نشرها مرة أخرى، ولن يتنازل عن حقهما في ملاحقة هؤلاء الأشخاص.