وليد توفيق ينفي إصابته بكورونا

حرص الفنان اللبناني، وليد توفيق، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية هو وأفراد أسرته، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "صحتي كويسة الحمد لله.. ولا صحة لأي شائعات تُردد من آن لآخر".وقال "توفيق"، خلال مكالمة هاتفية، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن جميع أفراد أسرته بخير ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، داعيًا بقوله: "يا رب وباء كورونا يخلص في أقرب وقت.. مكناش حاسين بنعم ربنا علينا.. يا رب نلتقي بكل حبايبنا قريب".