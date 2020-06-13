رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جلسة تصوير جديدة لـ هدى المفتي بعدسة محمود عاشور (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:48 م
هدى المفتي
هدى المفتي
حسين الجندي
طباعة
خضعت الممثلة الشابة هدى المفتي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، الذي قام بنشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويعتبر ذلك هو أول ظهور للفنانة هدى المفتي عقب عرض مسلسلها الجديد في رمضان الماضي، وهو مسلسل "فلانتينو" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وغيرهم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

موضوعات متعلقة

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أكبر معدل للإصابات والوفيات.. الصحة: 62 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر