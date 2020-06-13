جلسة تصوير جديدة لـ هدى المفتي بعدسة محمود عاشور (صور)

خضعت الممثلة الشابة هدى المفتي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، الذي قام بنشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ويعتبر ذلك هو أول ظهور للفنانة هدى المفتي عقب عرض مسلسلها الجديد في رمضان الماضي، وهو مسلسل "فلانتينو" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وغيرهم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.