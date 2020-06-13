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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد صلاح يحارب العنصرية برسالة قوية

السبت 13/يونيو/2020 - 09:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
سناء إسماعيل
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وجه محمد صلاح، لاعب فريق نادي ليفربول الإنجليري، والمنتخب المصري، رسالة قوية ضد العنصرية عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وذلك بعد مقتل الأمريكي ذى الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية.

وقال محمد صلاح، في رسالته: "لا بد أن يجتمع كل اللاعبين ضد التحيز العنصري تجاه أي شخص، سواء جنسيته المختلفة أو لونه المختلف أو دينه المختلف.. حياة السود مهمة".

محمد صلاح ووقفة تضامنية لمقتل جورج فلويد

وكان محمد صلاح، وباقي فريق ليفربول، قد أعلنوا تضامنهم مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للريدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة اللاعبين أثناء جلوسهم في منتصف الملعب تضامنا مع فلويد ضد العنصرية.

وجلس محمد صلاح، مع نجوم ليفربول على ركبتهم اليسري في منتصف ملعب "أنفيلد"، مرتدين قمصانا مختلفة للريدز سواء الأحمر أو الأسود، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالتدريبات، وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: "الاتحاد قوة".

وشهدت أزمة مقتل الأمريكي جورج فلويد، تضامنًا كبيرًا من الرياضيين حول العالم، حيث شهد الدوري الألماني، ارتداء عدد من اللاعبين قمصانا للمطالبة بالعدالة للمواطن المقتول.

وكان جادون سانشو، نجم فريق بوروسيا دورتموند، طالب بالقصاص لموت الأمريكي جورج فلويد خلال مباراة فريقه أمام بادربورن التي أقيمت مؤخرًا، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بنتيجة 6- 1.

وارتدى سانشو قميصا يحمل كتابة "العدالة لجورج فلويد" كشف عنه بعد أن سجل هدف أسود الفيستيفاليا الثاني في اللقاء بالدقيقة 57.

كما تضامن الفرنسى ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشجلادباخ، مع الأمريكي صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد، الذي لقى مصرعه منذ أيام بعد تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة الأمريكية.

وجلس تورام، على ركبته اليسري كما حدث من الشرطي لجورج فلويد قبل أن يتوفى نتيجة صعوبة في التنفس، وذلك بعد إحرازه هدف مونشنجلادباخ الثاني في مرمى يونيون برلسن، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بروسيا بارك" في إطار الجولة الـ29 من الدوري الألماني "البوندزليجا"، والتي انتهت بفوز فريقه 4- 1.

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