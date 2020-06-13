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محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التشيلي يقيل وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:42 م
سيباستيان بينيرا
سيباستيان بينيرا
أ ش أ
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أقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، وزير الصحة في حكومة البلاد، خايميه ماناليتش، من منصبه على خلفية الانتشار المتسارع لفيروس كورونا.

وأعرب بينيرا، في بيان له اليوم السبت، عن شكره لمناليتش على "خدمته النبيلة"، معلنا تعيين أوسكار إنريكي باريس، وزيرا جديدا للصحة.

وتعتبر تشيلي الدولة الـ12 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتى بلغت 167 ألفا و355 حالة، والـ20 من حيث الوفيات التى وصلت إلى 3 آلاف 101 حالة.

وتشهد البلاد في الأسابيع الماضية، انتشارا متسارعا للإصابات بالفيروس وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية بشكل عام، وخاصة البرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي.

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