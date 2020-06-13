تعافي 3 حالات من كورونا وخروجها من «عزل الداخلة»

أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تحت رئاسة الدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، عن تعافي 3 حالات وخروجها من مستشفى العزل بالداخلة بعد تماثلها الشفاء، وتحويل نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لترتفع حالات التعافي إلى 56 حالة منذ بداية الأزمة.وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزلياََ لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مؤكدا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكافة مراكز المحافظة بالمرافق الحيوية والشوارع والأحياء والمنازل.وحذر الزملوط، من تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات بخلاف المنشور بالبيان الرسمي للجنة الأزمة، وخاصة ما يتعلق ببيانات المصابين "أسماء أو محل إقامة أو محل عمل" احتراماََ لخصوصية المرضي وأسرهم، ويتعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية.وتابع: "نؤكد ونهيب بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة، (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة)، الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوما لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض".