رئيس كفرشكر: «راحة المواطن أهم أولوياتي»

طالب اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، بضرورة وضع أصحاب المحلات التجارية والصناعية، صناديق للقمامة أمام المحلات خاصتهم بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة والبيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وأضاف رئيس المركز والمدينة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه توجد خطة تستهدف إعادة تطوير وتجميل المدينة العريقة والاهتمام بنظافة الشوارع والميادين ودهان البلورات وتهذيب وري الأشجار بصفة منتظمة، وإزالة كافة الإشغالات التي تسبب مضايقات وتعوق حركة سير المواطنين أو تسبب تكدسا مروريا بهدف راحة جموع المواطنين، قائلا: "راحة ورضاء المواطن أهم أولوياتي".وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم تنظيم العمل داخل ديوان عام مجلس المدينة بكافة الإدارات والأقسام الخدمية بهدف راحة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم وخدماتهم في سهولة ويسر وأقل وقت ممكن، على عكس ما سبق لعدم تعطل مصالح المواطنين أو تأخيرها لشعورهم بالرضا التام.