حملات نظافة موسعة بمركز ومدينة قطور لمجابهة كورونا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية شن حملات نظافة عامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.في هذا السياق، قال أحمد المغاوري القائم بأعمال مركز ومدينة قطور، إنه تم شن حملة نظافة عامة بقرية سجين الكوم، بالإضافة إلي حملة أخرى على طريق قطور طنطا بقرية سمتاى ورفع القمامة من على الطريق العام.وأضاف المغاورى أنه تم تطهير ترعة جنبية سجين المتجهة إلى قطور وتطهير ترعة القاصد، مشيرًا إلى أنه تم إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أراضي زراعية بوحدة قرية أبشواى الملق وقرية بلتاج، مؤكدًا استمرار حملات النظافة وتنفيذ أعمال رفع القمامة بشكل يومى.