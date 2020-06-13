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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل طرح الأراضي بنظام التخصيص المباشر في برج العرب

السبت 13/يونيو/2020 - 09:26 م
المهندس عصام بدوي
المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب
علا العلاف
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تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 9 قطع أراضي (منهم واحدة بنشاط عمراني متكامل و3 بنشاط خدمي و6 بنشاط صناعي في برج العرب) بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في أطروحاتها الأخيرة.

وقال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب، إنه سيتم طرح قطعة أرض عمراني متكامل بمنطقة الحي الرابع على مساحة 60 فدانا وسعر المتر سيبلغ 1095 جنيها، ولن تزيد النسبة البنائية المخصصة للعمارات السكنية عن 50%، بينما لن تزيد نسبة البناء عن 40 %.

وفيما يخص طرح 6 قطع أرضي صناعية بالمدينة، قال رئيس الجهاز إنه تم تخصيص قطعة أرض رقم 9 بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمساحة 9114 متر مربع بنشاط صناعي وسجل سعر المتر بالمنطقة الصناعية نحو 880 جنيهًا، كما تم تخصيص القطعة رقم 22 بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمساحة 10672 متر مربع بنشاط صناعي، بالإضافة لتخصيص القطعة رقم (3) بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمساحة 15318.7 متر مربع بنشاط صناعي.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض رقم (10-8) بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمساحة 28172 متر مربع وسعر المتر 880 جنيها، وتخصيص القطعة رقم (11) بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمساحة 16461 متر بنشاط صناعي بسعر 880 جنيه للمتر، ولن تزيد النسبة البنائية عن 65% من مساحة قطعة الأرض، فضلا عن تخصيص قطعة رقم (7 بلوك 10) بالمنطقة الصناعية امتداد الرابعة بمساحة 6261.68 متر مربع بنشاط صناعي.

وفيما يخص أرضي القطاع الخامس، أوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض بالمجتمع المحلي الرابع بالحي السكني الثالث بمساحة 500 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 14110 جنيه، ولن تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، وسيكون الارتفاع المسموح به (أرضي + 2 دور متكرر) ويليها تم تخصيص قطعة أرض رقم 11 بالمنطقة الشريطية بالمجاورة الخامسة بمساحة 586 متر مربع بنشاط تجاري وإداري ويصل سعر المتر بقيمة 14110 حنيه، لافتا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بالمحور الغربي بمنطقة استخدامات مستقبلية على مساحة 2500 متر مربع بنشاط محطة بنزين ويصل سعر المتر لـ 8675 جنيها.

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