رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسين خضر: نجمع وثائق وأدلة تؤكد نقل أردوغان للمرتزقة إلى ليبيا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:22 م
المرتزقة
المرتزقة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، إنه كان هناك رغبة تركيا لاستمرار الصراع في سوريا للحصول على مكاسب، بما ساهم في تدمير الأراضي السورية، تم اتجه أردوغان بعد ذلك لليبيا.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي ولديها حدود مع 6 دول بالقارة، وهي مدخل هام لإفريقيا، ومدخل للقارة الأوروبية من أوروبا، وكلمة السر في الصراعات التي حدثت بالمنطقة الغاز الطبيعي، وليبيا لديها تاسع مخزون على مستوى العالم فيما يتعلق بالمخزون النفطي.

وتابع: أنهم يقومون بتجميع وتوثيق الوثائق والفيديوهات التي تؤكد نقل أردوغان للإرهابيين والمرتزقة للأراضي الليبية، واعترافات مسجلة للإرهابيين إلى جانب التواصل مع الإعلام الغربي والدول التي يتواجدون بها بلغتهم لتعريف العالم أجمع بما يقوم به أردوغان في ليبيا.

وأصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.

وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.

وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر