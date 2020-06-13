حسين خضر: نجمع وثائق وأدلة تؤكد نقل أردوغان للمرتزقة إلى ليبيا
السبت 13/يونيو/2020 - 09:22 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، إنه كان هناك رغبة تركيا لاستمرار الصراع في سوريا للحصول على مكاسب، بما ساهم في تدمير الأراضي السورية، تم اتجه أردوغان بعد ذلك لليبيا.
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي ولديها حدود مع 6 دول بالقارة، وهي مدخل هام لإفريقيا، ومدخل للقارة الأوروبية من أوروبا، وكلمة السر في الصراعات التي حدثت بالمنطقة الغاز الطبيعي، وليبيا لديها تاسع مخزون على مستوى العالم فيما يتعلق بالمخزون النفطي.
وتابع: أنهم يقومون بتجميع وتوثيق الوثائق والفيديوهات التي تؤكد نقل أردوغان للإرهابيين والمرتزقة للأراضي الليبية، واعترافات مسجلة للإرهابيين إلى جانب التواصل مع الإعلام الغربي والدول التي يتواجدون بها بلغتهم لتعريف العالم أجمع بما يقوم به أردوغان في ليبيا.
وأصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.
وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.
وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".
وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي ولديها حدود مع 6 دول بالقارة، وهي مدخل هام لإفريقيا، ومدخل للقارة الأوروبية من أوروبا، وكلمة السر في الصراعات التي حدثت بالمنطقة الغاز الطبيعي، وليبيا لديها تاسع مخزون على مستوى العالم فيما يتعلق بالمخزون النفطي.
وتابع: أنهم يقومون بتجميع وتوثيق الوثائق والفيديوهات التي تؤكد نقل أردوغان للإرهابيين والمرتزقة للأراضي الليبية، واعترافات مسجلة للإرهابيين إلى جانب التواصل مع الإعلام الغربي والدول التي يتواجدون بها بلغتهم لتعريف العالم أجمع بما يقوم به أردوغان في ليبيا.
وأصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.
وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.
وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".