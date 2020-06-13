حسين خضر: نجمع وثائق وأدلة تؤكد نقل أردوغان للمرتزقة إلى ليبيا

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، إنه كان هناك رغبة تركيا لاستمرار الصراع في سوريا للحصول على مكاسب، بما ساهم في تدمير الأراضي السورية، تم اتجه أردوغان بعد ذلك لليبيا.وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي ولديها حدود مع 6 دول بالقارة، وهي مدخل هام لإفريقيا، ومدخل للقارة الأوروبية من أوروبا، وكلمة السر في الصراعات التي حدثت بالمنطقة الغاز الطبيعي، وليبيا لديها تاسع مخزون على مستوى العالم فيما يتعلق بالمخزون النفطي.وتابع: أنهم يقومون بتجميع وتوثيق الوثائق والفيديوهات التي تؤكد نقل أردوغان للإرهابيين والمرتزقة للأراضي الليبية، واعترافات مسجلة للإرهابيين إلى جانب التواصل مع الإعلام الغربي والدول التي يتواجدون بها بلغتهم لتعريف العالم أجمع بما يقوم به أردوغان في ليبيا.وأصدرت كيانات للمصريين في الخارج، بـ67 دولة حول العالم، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية"، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.وأكد أصحاب البيان، أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الإدارة التركية.وتابع البيان: "نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".