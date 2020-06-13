تركيا: 14 وفاة و1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، عن تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.وأشارت الوزارة إلى تعافي 985 مصابا بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 150 ألفا و87 حالة.من جانبه، دعا وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر حسابه على "تويتر"، غير الملتزمين بتدابير كورونا للتقيد بالإجراءات.وقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من سبعة ملايين حالة، فضلا عن وفاة أكثر من 400 ألف شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.