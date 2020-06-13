«تجارة الجملة»: الأرصدة الاحتياطية للسكر التمويني تكفي 4 أشهر

قال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إن الأرصدة الاحتياطية للسكر التمويني آمنة ومستقرة وتكفي لمدة لا تقل عن 4 أشهر.أضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تمتلك مصنعًا لتعبئة السكر في 6 أكتوبر ويعمل بشكل منتظم وتصل طاقته الإنتاجية ما بين 400 - 500 طن، لتوفيره وتوزيعه علي مناطق محافظة الجيزة، ويطرح على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.