«تجارة الجملة»: الأرصدة الاحتياطية للسكر التمويني تكفي 4 أشهر
السبت 13/يونيو/2020 - 09:12 م
صلاح عامرطباعة
قال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إن الأرصدة الاحتياطية للسكر التمويني آمنة ومستقرة وتكفي لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
أضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تمتلك مصنعًا لتعبئة السكر في 6 أكتوبر ويعمل بشكل منتظم وتصل طاقته الإنتاجية ما بين 400 - 500 طن، لتوفيره وتوزيعه علي مناطق محافظة الجيزة، ويطرح على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.
أضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تمتلك مصنعًا لتعبئة السكر في 6 أكتوبر ويعمل بشكل منتظم وتصل طاقته الإنتاجية ما بين 400 - 500 طن، لتوفيره وتوزيعه علي مناطق محافظة الجيزة، ويطرح على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.