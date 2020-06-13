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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: إقالة «فيدان» رئيس مخابرات تركيا خلال أيام

السبت 13/يونيو/2020 - 08:45 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن لديه معلومات شبه مؤكدة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيقدم على إقالة رئيس المخابرات التركية ومستودع أسراره «هاكان فيدان» خلال أيام.

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم، أن المصادر أكدت أنه سيتم تعيين العقيد المتقاعد لافنت جوكتاش، بدلًا من «فيدان».

وأشار إلى أن فيدان لديه تاريخ جيد مع المخابرات الإيرانية، وربما اتجه أردوغان لعزله من منصبه بناءً على طلب من الولايات المتحدة بسبب علاقته مع إيران، موضحًا أن فلافنت جوكتاش كان مسئولًا عن إخراج الزعيم الكردي عبدالله أوجلان من سوريا، وإحضاره من كينيا، وسيستعين به أردوغان للتخلص من أعدائه الأكراد.

وتابع أن هناك أنباء عن تعديل وزاري جديد في تركيا، يعقبه تعديل قانون الانتخابات، ثم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

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