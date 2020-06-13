البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ6.5 مليار جنيه.. الإثنين

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ ٦.٥ مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول ٣.٥ مليار جنيه لأجل ٥ سنوات وتبلغ قيمة الطرح الثاني ٣ مليارات جنيه لأجل ١٠سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.