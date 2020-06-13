177 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل



وخضع نتنياهو لفحص كورونا المستجد، بعد ثبوت إصابة 3 أفراد من حراس الأمن في مقر إقامته، بينما لن يخضع هو للعزل الصحي.

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقالت صحة الاحتلال إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 18972 حالة، و300 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتحذر وزارة الصحة لدى الاحتلال من بدء الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع معدل الإصابات اليومي مجددا.في السياق ذاته، أكد مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، خضوعه إلى فحص فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتيجته جاءت سلبية.