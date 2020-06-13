مالي تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي،السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس إلى 1776 إصابة مؤكدة.قالت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية، إنه تم إجراء 311 فحصا، تم تسجيل 24 مصابًا، وتم تعافي 35 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1850 شخصًا، بينما يوجد 614 مصابًا في المستشفيات.وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للوفيات 124 شخصًا منذ مارس الماضي.