إلى أى مدى يخاف الإسرائيليون من فوز "جو بايدن" فى الانتخابات الأمريكية؟

أزمات الحليف

انعطافة ترامب

كيف ستختلف سياسة إدارة بايدن عن ترامب ؟

نتنياهو يتعامل أمام العالم أنه صديق ترامب، وها هو وضع كل البيض الإسرائيلي في سلة أمريكي واحد، ويمكن أن نوسع الدائرة إلى الحزب الجمهوري، ومؤخراً، قام نتنياهو بتوسيع الدائرة مرة أخرى، فبنى تحالفا قويا مع المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة.في المقابل يقف نتنياهو في مواجهة مع الديمقراطيين، منذ أن دخل في صراع مع باراك أوباما بسبب الاتفاق النووي الذي وقّعه هذا الأخير مع إيران في سنة 2015، ووجه له إهانة عندما قام "بيبي" بإلقاء خطاب في الكونجرس دون موافقة "أوباما" وهي الصفعة التي ما زال الديمقراطيون يتذكرونها حتى اليوم.التحذير العلني للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن ضد خطوات ضم أحادية الجانب لإسرائيل في الضفة تلمح إلى ما ستكون عليه العلاقات الإسرائيلية مع البيت الأبيض في حال فوز ديمقراطي.إسرائيل على نحو خاص تريد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر القادم، والأزمات التي تمر بها إدارته حالياً تسبب العديد من التوتر داخل مكتب نتنياهو.الإدارة الأمريكية تواجه عددًا من الأزمات، الموضوع لا يتعلق فقط بالعلاقة بين الأعراق، والتي كانت على الدوام المسألة الأكثر عرضة للانفجار في المجتمع الأمريكي، هذه المرة أُضيفت إليها أزمة صحية ذات أبعاد هائلة، وركود اقتصادي يبدو أن أبعادها ستكون أكبر، وانقسام سياسي حاد حول صورة الرئيس بين طوائف الشعب الأمريكي.رغم أن الانتخابات في الولايات المتحدة لا تُحسم بسبب السياسة الخارجية. لكن ترامب قادر على تصعيد المواجهة مع إيران أو إعطاء ضوء أخضر لنتنياهو لتحقيق مبادرة الضم بهدف إشعال المزيد من الجبهات على أمل بأن يخرج شيء جيد يغير جدول اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، ويصرف الانتباه عن القضيتين الأساسيتين، استخدام العنف مع المتظاهرين، معالجة ترامب لأزمة كورونا التي تسببت بحالات وفاة كثيرة.قبل خمسة أشهر من الانتخابات في الولايات المتحدة تظهر الاستطلاعات تفوقًا من 5 – 6 % للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ولكن في الرهانات وانعطافات اللحظات الأخيرة ينتصر ترامب، فمعالجة الرئيس الأمريكي لأزمة فيروس كورونا وإن كانت أثرت سلباً على التأييد له، والذي يبلغ قرابة 40 % فقط، إلا أنه يمكن الافتراض بأن المؤشر السياسي قد يتغير حتى نوفمبر.خاصة بعد تقرير جيسون فورمان، البروفيسور الكبير في الاقتصاد في جامعة هارفورد وأحد الاقتصاديين الرئيسين في إدارة اوباما بالمفاجأة التالية: "نحن ننتظر المعطيات الاقتصادية الأفضل في تاريخ بلادنا"، وتقديراته أنه بانتهاء أزمة الكورونا سيكون هناك ارتفاع غير مسبوق بالنمو.إذا خسر ترامب الرهان، وفاز جو بايدن في انتخابات نوفمبر، فليس واضحاَ بعد شكل سياسة إدارته المقبلة، "بايدن" كان قد أعلن بأنه سيبقي السفارة الأمريكية في القدس بل وتعهد بمواصلة المساعدة الأمنية دون اشتراطات، ولكن مثلما في مواضيع أخرى لا يمكنه أن يتجاهل تمامًا مناهج اليسار في حزبه. وسيحاول اتباع المواقف التقليدية للديمقراطيين.في موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، فكما يبدو أنه لن ينتهي نهائياً قبل الانتخابات، وهو ما يعني احتمال قيام "بايدن" ببعض التغييرات، ومن غير المعروف كيف ستكون شكل هذه التغييرات، فهل ستحاول الإدارة الديمقراطية وضع حد للخطوات المخطط لها، أم ستفضل تكييفها مع المناهج التقليدية للديمقراطيين؟ .. لا أحد داخل واشنطن ولا في تل ابيب لديه إجابة الآن .