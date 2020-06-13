د. عذاب العزيز الهاشمي يكتب: هل نحن على عتبة تغيرات في موازين القوى الدولية؟



على الرغم من استمرار الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، إلا أن العقد الأول من الألفية الثالثة شهد بداية تحولات مهمة في ميزان القوى الدولي، فالصعود الاقتصادي السريع للصين -والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي- تعاظم في التسعينيات حتى باتت الصين مع نهاية العقد الماضي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، متفوقة على العملاق الأسيوي الآخَر؛ اليابان.

وشهد العقدان الماضيان عودة سريعة لروسيا -وريثة الاتحاد السوفيتي- إلى المشهد الدولي بقيادة رئيسها الطموح -فلاديمير بوتين- الذي أحسن استثمار ثروات البلاد النفطية؛ لبناء اقتصاد أكبر وإعادة تطوير ترسانة الأسلحة التي تمتلكها البلاد.

بدأ النفوذ الصيني يصبح أكثر وضوحًا في القارتين الأسيوية والإفريقية عبر إطلاق الشركات الصينية الحكومية لعشرات المشاريع الاقتصادية العملاقة وإنشائها للعديد من نقاط الارتكاز الإستراتيجية.

وساهم الانشغال الأمريكي في ملفات أقل أهمية في الميزان الإستراتيجي؛ مثل السيطرة على أفغانستان والعراق ومحاربة تنظيم القاعدة، في إتاحة فرصة ذهبية للصين للتمدد في منطقة أسيا باسفيك، ولروسيا لإعادة بناء قدراتها وتأكيد حضورها في منطقة أوروبا الشرقية.

ولعل السياسة الخارجية الأمريكية العدوانية في عهد الرئيس "بوش الابن" قد ساهمت في تسريع تقارب الجارتين العملاقتين -روسيا والصين- في فترة حساسة تزامنت مع صعودهما الاقتصادي؛ فتشكلت تحالفات دولية جديدة؛ أبرزها كتلة البريكس التي ضمت روسيا والصين، بالإضافة للبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا.

في خضم هذا المشهد الدولي المعقد، دخلت دول العالم العقد الثاني من الألفية الثالثة على وقع تحولات كبرى في موازين القوى الدولية، وأصبحت آثار هذه التحولات أكثر وضوحًا؛ إثر اندلاع ثورات الربيع العربي واشتعال أزمات سياسية وعسكرية عديدة؛ في شرق أوروبا، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، والشرق الأوسط.

هذه الأزمات أظهرت أن الساحة الدولية لم تعد ترزح تحت الهيمنة الأمريكية المطلقة؛ بل أصبح لفاعلين دوليين آخرين -مثل روسيا والصين- بالغ الأثر في رسم مشهد التحولات في هذه القضايا المختلفة.



صُعُودُ الْعِمْلَاقِ النَّائِمِ (الصِّينُ)

أطلق الرئيس الصيني "سي جين بينغ" مشروع (حزام واحد، طريق واحد) في عام 2013م؛ بداية عهد جديد للنفوذ الصيني حول العالم، حيث بدأت مرحلة استثمار الصعود الاقتصادي في مشروع سياسي إستراتيجي.

ورغم أن المشاريع الإنشائية الصينية الكبرى خارج الصين قد تصاعدت منذ مطلع الألفية الثالثة؛ إلا أنها أصبحت سياسة رسمية للدولة في عهد الرئيس "سي جين بينغ"، الذي نجح في تضمينها في ميثاق الحزب الشيوعي الحاكم في مؤتمر الحزب التاسع عشر المنعقد في أكتوبر 2017م.

ونجحت الصين خلال العقد الفائت في الانتشار عبر العالم خلال "حزام" من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية يمر برًّا في العديد من الدول الأسيوية، كما عززت من انتشارها في دول أخرى عبر "طريق" بحري يضم العديد من الموانئ والقواعد العسكرية وشبه العسكرية، ففي المحيط الهندي وحده أنشأت الصين وأعادت تأهيل عدة موانئ وقواعد في دول مختلفة؛ ميانمار، وبنغلاديش، وباكستان، وسريلانكا، وجيبوتي، ولا تزال تحاول في المالديف.

ولا يزال "عقد اللؤلؤ" الصيني -كما تسميه جهات أمريكية غير مرحبة به- في توسُّع، وليست القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي؛ وهي الأولى للصين في الشرق الأوسط والعالم- والسعي لإنشاء ميناء بحري عملاق شمال المالديف، ليسا سوى إضافات جديدة على حبات عقد اللؤلؤ.

الولايات المتحدة أمام تحديات وتغيرات

هذه التطورات الدولية فرضت على الولايات المتحدة تحديات كبيرة، فبدأ الرئيس السابق "باراك أوباما" بتدارك المشهد عبر انتهاج إدارته لسياسة "الارتكاز" في منطقة آسيا - باسفيك عام 2010م؛ لمواجهة الصعود الصيني وتعزيز النفوذ الأمريكي في آسيا.

ثم قامت إدارته بإنشاء وقيادة تحالف دولي ضد داعش للمحافظة على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ومواجهة النفوذ الروسي والإيراني في سوريا والعراق، كما سعت - دون جدوى- للحد من تصاعد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط عبر الاتفاق النووي الموقَّع في يوليو 2015م.

لكن عدم رغبة "أوباما" بالخوض في الصراعات العسكرية الخارجية بعمق -بعد تجربتين فاشلتين لسلفه "بوش" في أفغانستان والعراق وله في ليبيا- دفع به للحذر والتأني؛ مما أفسح الفرصة لقوى أخرى لمنازعة الولايات المتحدة على قيادة المنظومة الدولية.

وجاء الرئيس "دونالد ترامب" بطرح قومي صارخ يسعى للنهوض بالاقتصاد الأمريكي على حساب أي اعتبارات سياسية أو إستراتيجية؛ فدفعت طريقته في إدارة العلاقات الخارجية نحو إشعال الكثير من الأزمات مع الأصدقاء والخصوم على حد سواء.

فمع الحلفاء زادت مطالباته المتكررة لحلفاء الولايات المتحدة بأن يدفعوا مقابل حمايتهم من منسوب عدم الثقة بالحليف الأمريكي؛ مما دفع كوريا الجنوبية لمحاولة حل مشكلتها مع كوريا الشمالية بطرق دبلوماسية جديدة، ودفع اليابان والسعودية لبحث إمكانية تعزيز قدراته العسكرية عبر مصادر وطرق أخرى؛ مما يهدد بإطلاق سباقات تسلح دولية جديدة.

على الرغم من صعوبة الحكم على آثار سياسات "ترامب" الحالية على الحضور الأمريكي المستقبلي في الساحة الدولية، إلا أن شواهد عديدة توحي بأن تلك السياسات ستعجل من تراجع النفوذ الأمريكي.



هل يعني هذا أن العنصرية هي بداية نهاية أمريكا؟

لكن إلقاء اللوم على الرئيس "ترامب" في تأجيج جرائم العنصرية في الولايات المتحدة ليس فقط تسطيحًا للأمور، لكنه أيضًا تجاهلًا لحقائق الحاضر والماضي القريب والبعيد للقوة الأكبر عالميًّا، فنشأة البلاد نفسها شهدت واحدة من الجرائم العنصرية الأبشع في تاريخ البشرية، حيث تمت إبادة الهنود الحمر؛ وهم السكان الأصليين في الولايات الأمريكية على أيدي المهاجرين القادمين من أوروبا؛ بحثًا عن حياة أفضل في العالم الذي كان جديدًا وقتها.

نعم، هي بداية نهاية الحقبة الأمريكية في العالم بعد أنْ تكشَّفت سياساتها العنصرية، والتدميرية في العالم.

