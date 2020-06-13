8692 إجمالى إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و692 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية- في بيان- بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 397 ألفًا و206 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات في 212 حالة، كما جرى تسجيل 78 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7696.