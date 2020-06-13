خطوات مهمة لكسب الأموال عبر الألعاب أونلاين

لكسب الأموال من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت، فهناك مجموعة من الخطوات المهمة، والاستراتيجيات التي تعزز من فرص الفوز، وتقلل من نسبة خسارة الأموال خاصة للمبتدئين، وسوف نلقي الضوء في المقال التالي على أهم الخطوات والنقاط المهمة عند خوض تجربة اللعب اون لاين لتعزيز فرص الربح.

نصائح مهمة قبل بدء تجربة الالعاب اون لاين

عند اتخاذ قرار اللعب أونلاين، فإن أول شيء عليك القيام به هو فتح حساب مع موقع ويب أو تطبيق للألعاب، وهناك العديد من هذه المواقع والتطبيقات،والتي تهتم أيضا بتقديم عروض وتقييمات لمختلف مواقع الالعاب الشهيرة مثل موقع بكاراه، ويمكن الإطلاع عليها هنا.

و يجب أن يكون لديك أيضا حساب في إحدى منصات الدفع الشهيرة، حتى تتمكن من تلقي دفعتك في موعدها، وفي معظم الحالات، سيكون عليك تنزيل وتثبيت تطبيقات الألعاب.

ويجب التأكد من الامتثال لجميع إجراءات التسجيل، حيث تحتوي بعض مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة بالألعاب على قواعد ولوائح مختلفة، و من المهم جدا الالتزام بها، لذا يرجى عدم تخطي قراءتها قبل التسجيل.

سواء كنت مستخدما لجهاز iPhone أو مستخدما لنظام Android ، فهناك تعليمات محددة لتنزيل ملفات اللعبة وتثبيتها على هواتفك المحمولة وفقا لمتطلبات نظام التشغيل، ولابد من أن تتأكد من قراءة هذه التعليمات قبل أن تبدأ.

وعادة ما يكون التسجيل لمعظم الألعاب عبر الإنترنت مع / أو بعد تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني، ويجب عليك استخدام عنوان بريد إلكتروني حقيقي، خاصة العنوان الذي تتحقق منه بانتظام، و سيتم استخدامه لتأكيد تسجيلك وربما للمتابعة معك على تفاصيل مهمة أخرى لاحقًا.

لكسب المال من لعب الألعاب مع معظم هذه التطبيقات، يجب عليك كسب نقاط أو عملات معدنية، ويمكن ترجمة هذه المكافآت لاحقا إلى نقد ودفعها لك مباشرةً إلى منصة الدفع الخاصة بك، و سيدفع العديد منهم مباشرة إلى حسابك على Paypal.

كيفية الحصول على أموال حقيقة عند اللعب اون لاين؟

في بداية الأمر، تحتاج فقط إلى الكمبيوتر الخاص بك واتصال الإنترنت أو فقط هاتفك المحمول أو جهاز محمول آخر متصل بالإنترنت.

وتحتاج البرامج التي تدفع فقط إلى تسجيل الدخول إلى المواقع، أو التطبيقات الخاصة بهم، للعب والبدء في الحصول على ألعاب مدفوعة الثمن، ومن الضروري أن تكون قادرا على اللعب بشكل جيد، مع العديد من هذه الألعاب، للحصول على أفضل النتائج، وإذا كنت مبتدء في الألعاب، فسيكون من الصعب كسب الكثير من المال في البداية، وكلما كنت أكثر خبرة وكفاءة في لعب أي من الألعاب، يمكنك كسب المزيد، وكلما أحببت ممارسة الألعاب، خاصةً من أجل المتعة فقط.

وهناك الآن مواقع ويب وتطبيقات تتيح لك التسجيل للعب الألعاب وإكمال بعض المهام وكسب مكافآت نقدية في هذه العملية، ويتيح لك العديد من هذه حتى الحصول على مدفوعات مباشرة لحساب Paypal الخاص بك ، مما يتيح لك كسب المال مع Paypal ، وكل هذا ممكن بغض النظر عن نوع الهاتف لديك. حتى إذا كان نظام تشغيل جهازك هو android أو iOS أو Windows أو Blackberry.

كيفية ربح أموال حقيقية من العاب كازينو اون لاين؟

قد يكون بإمكانك بمجرد التسجيل و الحصول على عضوية في كازينو عبر الإنترنت الاستمتاع بالكثير من العروض الترويجية، خاصة مكافآت التسجيل.

و مكافأة تسجيل الكازينو، من أكثر المكافآت التي تحرص عليها الكازينوهات كنوع من عوامل جذب اللاعبين، ويجب أن تعرف جيدا كيف تعمل مكافآت تسجيل الكازينو عبر الإنترنت وما هي شروطها.

مكافآت الكازينو اون لاين

لمعرفة مكافآت الكازينوهات اون لاين، يمكن الإطلاع عليها هنا، وببساطة يمكن توضيح أن الكازينوهات على الإنترنت تمنح الكثير من المكافآت والعروض الترويجية، والجوائز المبهرة لأعضائها بعد إكمال عملية التسجيل، وكل كازينو عبر الإنترنت تقريبا يقوم بذلك.

وتختلف حملات تسجيل الكازينو عن العروض الترويجية الأخرى: فهي ليست عروض مكافآت ثابتة لأنها يمكن استخدامها مرة واحدة فقط.، ووهي ليست مكافآت ولاء لأنك عضو جديد، و لم تفز بأي نقاط ولاء حتى الآن.

مكافآت الايداع الاول

هي مكافآت يجب أن تقوم بإيداع مبلغ معين لتفعيلها، فعلى سبيل المثال، يجب عليك إيداع ما لا يقل عن 10 يورو لتنشيط مكافأة الكازينو الترحيبية مثلا.

مكافآت كازينو الودائع

مكافآت يتم منحها بعد إيداع مبلغ مالى كوديعة في البنك

مكافآت كازينو اللعب المجاني

مكافآت يمكنك تفعيلها مباشرة بعد أن تصبح عضوا، وهي تشمل الترقيات التي تستهدف الأعضاء الجدد، سواء كانوا يطلبون إيداع أم لا.

مكافآت الولاء

مكافآت تشجيعي يتم منحها لكار اللاعبين والشخصيات المهمة للتعبير عن انتمائهم للكازينو وتشجيعهم للاستمرار.

مكافآت بدون الإيداع

مكافأة عدم الإيداع هي واحدة من الأنواع النادرة ولكن بمجرد اكتشافها توفر الكثير من المتعة، و لن تحصل على مكافآت إيداع في الكازينوهات التقليدية، و لذلك إذا كنت تريد ان تحصل على شيء خاص أثناء اللعب عبر الإنترنت، فيجب أن تتعلم عن مكافأة عدم الإيداع، فيما يخص توقيت تقديمها، وكيف تعمل وما هي مميزاتها.

وهناك بعض الكازينوهات على الإنترنت التي تقدم دورات مجانية بدون إيداع ولا مكافأة إيداع، و هذه المكافآت تعني أنك لست مضطرا إلى إجراء أول إيداع لبدء اللعب واختبار ألعاب الكازينو.

ولا تنطبق مكافآت الإيداع إلا على الأعضاء الجدد الذين لم يسجلوا من قبل في الكازينو، و للمطالبة بمكافأة بدون الإيداع، أو الدورات المجانية بدون متطلبات الإيداع، فليس عليك سوى التسجيل في الكازينو، للحصول على حساب جديد في الكازينو الذي يقدم مكافأة عدم الإيداع، بعد التسجيل تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك والبدء في اللعب بأموالك المجانية أو دورات مجانية.