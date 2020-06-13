سفارة اليمن بالسعودية تعلق عملها بعد إصابة عدد من موظفيها بكورونا

أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، عن تعليق العمل فيها إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بفيروس كورونا المستجد.وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها على "تويتر"، إنها "ستعلق العمل فيها اعتبارا من الأحد 14 يونيو 2020 إلى أجل غير مسمى، وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)"​​​.وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم.ويبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20% أو أكثر من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.