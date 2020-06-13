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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ظل كورونا.. 5 كتب تساعدك على رفع معنوياتك

السبت 13/يونيو/2020 - 08:10 م
كتب تساعدك على رفع
كتب تساعدك على رفع معنوياتك
غادة موسى
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يسود أيام الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد الكثير من الممل، في ظل انتشار العديد من الأخبار غير السارة فأصبح من الصعب قليلًا أن تظل مبتهجًا. لذلك تستعرض "الدستور" مجموعة من الكتب تساعدك بالتأكيد في رفع معنوياتك:

"كيف تتوقف عن القلق وتبدأ الحياة" لديل كارنيجى
تصدر هذا الكتاب القائمة فى المساعدة الذاتية لجميع الأنماط السلبية للتفكير والسلوك، ويقدم تقنيات قابلة للتنفيذ لمساعدتك على وضع حد لها.

الخروج عن النص لمحمد طه
يجب أن يكون بالتأكيد على قائمتك، فهو يمنحك نظرة ثاقبة حول طبيعة نفسية المرء وكيف تصبح مدركًا لها من خلال نقل قدراتك إلى مستوى جديد تمامًا، فالطريقة التي يصور بها مراحل رحلة داخلية، واحتضان عيوبك وقطع الصفات السامة هي إيقاظ شديد وستخرجك بالتأكيد عن الخط.

قواعد العشق الأربعون لألف شفق
هذا الكتاب مختلف قليلًا لأنه رواية، ولكنه يخدم الغرض مع التقلبات والشخصيات المترابطة، ويدفعك للنظر في أبسط الأمور من منظور أوسع وأعمق. بسيطة وعميقة. أقول لك، ستمنحك هذه التحفة الفنية دروس الحياة المقنعة، يمكنك اختياره باللغة الإنجليزية أو النسخة العربية حيث يتوفر كلاهما.

السر" روندا بيرن"
هذا الكتاب الأكثر مبيعًا يعالج ببساطة قوة الطاقة وقانون الجذب، ويبرز أن الإيمان بالطاقة يمكن أن يجذب النعم، يجعلك تدرك أنك أكثر قوة مما تعتقد أنك، كما ذكر المؤلف "99٪ أنت غير مرئي وغير قابل للمس"، حيث تأتي الإيجابية من الداخل، فقط تعمق أكثر.

المسار السريع إلى السعادة "بقلم ليندا فيلد"
نحن بحاجة إلى خطة مثالية لأي شيء نريد تحقيقه في الحياة، وهذا يشمل الوصول إلى الإيجابية، هذا هو السبب في أن كتاب ليندا فيلد يوفر لك إرشادات خطوة بخطوة، ومسابقات، وتمارين لمساعدتك على مراقبة مشاعرك وتحديد المشاكل التي تقف في طريق سعادتك بإخلاص وتفهم، سيكون هذا الكتاب أسرع مسار للسعادة حقًا.

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