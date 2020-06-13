متحدث «الرى»: إثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء سد النهضة وفق ظروفها

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء سد النهضة وفق ظروفهم بدون الرجوع إلى دولتي المصب.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الجانب الإثيوبي متعنت بشأن التفاوض حول معدل الأمطار المتوقع نزولها وهو أقل من المطلوب في فترة الجفاف.وأوضح أنه في حال أعلنت إثيوبيا عن ملء السد بشكل أحادي فقد أخل بالاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن البند الخامس في اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها إثيوبيا في 2015، أنه لا يتم الشروع في الملء إلا بتوافق الدول الثلاثة، وبالتالي فإعلان الملء بدون توافق هو إخلال باتفاقية دولية وقعت عليها.وأردف: "في حال أعلنت إثيوبيا الملء بشكل منفرد، أصبح واضحا أمام العالم كله من المتعنت".ولفت إلى أن الاجتماع بين وزراء الري للدول الثلاثة ما زال مستمرا، وعلى الجانب الإثيوبي أن يقدر أن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى حل في ملف السد.