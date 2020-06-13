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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة شمال سيناء» تعد أول استبيان عن الإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:04 م
صحة شمال سيناء
صحة شمال سيناء
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أعدت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء، أول استبيان عن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وتقييم عمليات التوعية المقدمة في هذا المجال.

وقال مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة الدكتور حاسم حمدي، إن الاستبيان يعد الأول من نوعه لتقييم المعلومات العامة التوعوية المقدمة للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الإدارة المركزية للإعلام والاتصال الصحي بوزارة الصحة، وتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة؛ للوقوف ميدانيًّا على مدى اقتناع المواطنين وتجاوبهم مع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الإدارة تقوم بتنفيذ استراتيجية تفعيل الإجراءات الوقائية والتوعية على مستوى المحافظة بهدف التصدي للفيروس، وتوضيح طرق ارتداء الكمامة والماسك الطبي لكل من العاملين في القطاع الصحي والمواطنين وإجراءات العزل المنزلي وغيرها، مشيرًا إلى أهمية برنامج "صحة مصر" الصادر من وزارة الصحة، وأهمية التسجيل في هذا التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من حيث الإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورونا وخريطة بأقرب مستشفيات الكشف عنها، فضلًا عن التنبيه بمناطق الإصابات أو الحجر الصحي، وكيفية التعامل وكل تعليمات العزل المنزلي والمتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التي تطبقها الدولة وآخر الأخبار والإحصاءات اليومية للإصابات وغيرها.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الإصابة مؤخرًا هو مؤشر خطر يجب أن يتنبه له الجميع بالحرص على وقف أي سلوكيات ضارة للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن ما يحدث من بعض المواطنين بالخروج بدون كمامات والتواجد في بعض أماكن التجمعات بدون كمامات والتوجه إلى الشواطئ العامة، وعدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، له أكبر الأثر في انتشار وتفشي الفيروس وزيادة حالات الإصابة به.

وأعلن مسئول مكتب التثقيف والإعلام الصحي فتحي عثمان، عن قيام فريق من الإدارة بإجراء أول استبيان للمواطنين بهدف معرفة مدى اقتناعهم بالرسائل الصحية ورسائل التوعية للتصدي لفيروس كورونا، وأهم الاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من وجهة نظرهم، ومعرفة أسباب القصور في عدم تنفيذها، وجرى تطبيق أول استبيان في مدينة العريش من خلال 15 من المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة من الباعة وعمال البناء ومحدودي الدخل، حيث جاءت أهم أسباب عدم ارتداء الكمامات مادية باعتبارها تشكل عبئًا ماديًّا عليهم، مطالبين بتوفير كمامات مجانية لتوزيعها عليهم وتشجيع الجميع على ارتدائها.

وأوضح مراقب عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة محمد صلاح فرج، أن الإدارة المركزية للإعلام قامت بتعميم التقييم على مستوى الجمهورية لدراسة احتياجات المرحلة القادمة من رسائل وتوعية صحية تؤدي إلى التزام المواطن وتحفيزه للتصدي لفيروس كورونا.

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