«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه https://t.co/QOe7ElEeRO — Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 13, 2020

وغرّد جنش على تويتر قائلًا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجو منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".ونشر حساب مزيف يحمل اسم حارس المرمي فيروس كورونا المستجد، واضعًا أمامه علامات تعجب الأمر الذى أثار التكهنات حول إصابته بالفيروس القاتل.كان أول ظهور لجنش رسمي له بقميص نادي الزمالك أمام نادي الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز موسم 2011/2010.