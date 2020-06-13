«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا
السبت 13/يونيو/2020 - 08:03 م
وسام عطيةطباعة
أثار محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، حالة من الجدل والقلق لدى متابعيه ومشجعيه بعد نشر تغريدة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر (تويتر).
حقيقة إصابة جنش بفيروس كورونا
وغرّد جنش على تويتر قائلًا: "حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجو منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه".
ونشر حساب مزيف يحمل اسم حارس المرمي فيروس كورونا المستجد، واضعًا أمامه علامات تعجب الأمر الذى أثار التكهنات حول إصابته بالفيروس القاتل.
كان أول ظهور لجنش رسمي له بقميص نادي الزمالك أمام نادي الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز موسم 2011/2010.
ونشر حساب مزيف يحمل اسم حارس المرمي فيروس كورونا المستجد، واضعًا أمامه علامات تعجب الأمر الذى أثار التكهنات حول إصابته بالفيروس القاتل.
كان أول ظهور لجنش رسمي له بقميص نادي الزمالك أمام نادي الإنتاج الحربي في آخر جولة من الدوري الممتاز موسم 2011/2010.
حساب مزيف ليس لي علاقة به شكل نهائي.. أرجوك منكم الإبلاغ عنه لإغلاقه https://t.co/QOe7ElEeRO— Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 13, 2020